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    • О подставных компаниях, регистрации морских судов и турецком судостроении

    01.10.2018

    • 28 сентября в Санкт-Петербурге прошла 6-я международная конференция «Практические аспекты морского судоходства. Опыт – 2018», организованная ООО «Юридическая фирма «Ремеди». В конференции принимали участие представители российских и иностранных судостроительных, судоходных, юридических, брокерских и страховых компаний.

    Как отметил, открывая конференцию, директор юридической фирмы «Ремеди» Андрей Супруненко, 2018 год выдался интересным и компании накопили опыт, которым могут поделиться с участниками рынка.

    Первым в рамках утренней сессии выступил директор по развитию турецкой судостроительной компании Tersan Shipyard Шакир Эрдоган. Он отметил, что российский рынок привлекателен для турецких судостроителей, однако в 2016-2017 годах на судостроительном рынке Турции доля России составляла всего 1,3%.

    Преимуществом турецких верфей, по мнению Ш.Эрдогана, является возможность строительства судов, в том числе и ледового класса, в кооперации с Россией. «В настоящее время Tersan Shipyard для России строит несколько судов, – сказал он. – Это рыбоперерабатывающие плавбазы для Океанрыбфлота (Камчатка), а также краболовное судно для Северо-Западного рыбопромышленного консорциума».

    О практике регистрации морских судов в Российской Федерации и об изменениях в законодательстве рассказала заместитель начальника юридического отдела ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря» Екатерина Губарева. «Новые правила регистрации судов вступили в силу. Все их долго ждали, но они не сняли, а даже породили много новых вопросов», – отметила она. В частности, она затронула тему регистрации строящихся судов. «Основная проблема в том, что в соответствии с вступившими правилами регистрации мы регистрируем суда в трех реестрах – Государственном судовом, бербоут-чартерном и Российском международном реестре судов. За бортом остался реестр строящихся судов. Обещают, что с нового года примут отдельный нормативный акт правил в реестре строящихся судов. Есть фантастическая рекомендация – регистрировать по старым правилам, которые отменены и уже не действуют с 29 декабря 2017 года».

    О подставных компаниях, регистрации морских судов и турецком судостроенииАдвокат, представитель кипрской компании Zambartas LLC Джордж Замбартас рассказал участникам конференции об особенностях открытия счетов в банках Кипра. «В банки необходимо подавать достоверную информацию. Неправильное предоставление информации может стать поводом для запрета открытия счета. Обязательно будет проверяться владелец компании, является ли он действительно бенефициаром, – рекомендовал Дж. Замбартас. – Если информация не подтверждается данными из других источников, в открытии счета будет отказано».

    «А теперь поговорим о фиктивных, подставных компаниях, – продолжил он. – В начале этого года представители казначейства США встречались с представителями Центробанка Кипра. Речь шла о необходимости принять меры для закрытия счетов, принадлежащих подставным компаниям. «Если вы не последуете этому правилу, мы не будем иметь дело с вами», – сказали они. И это было бы катастрофой для Кипра. Мы бы вернулись к банковскому кризису 2013 года. Таким образом, Кипр буквально загнали в угол. Это был ультиматум от казначейства США. На самом деле никому не было ясно, что такое подставная компания. В июне им в угоду была выпущена директива Цетробанка Кипра, инструкция. И тут есть интересные моменты. В том случае, когда поступает заявление от компании, которую подозревают в фиктивности, необходимо немедленно разорвать с ней отношения. Признаками такой компании является отсутствие физического присутствия на Кипре, отсутствие установленной финансово-хозяйственной деятельности, которая подтверждается документами, а также если у компании нет подтверждения уплаты налогов. Если компания отвечает хоть одному пункту, есть основания рассматривать ее как подставную и закрыть».

    Дж. Замбартас пояснил, что физическое присутствие подтверждается фактом проживания руководства компании на Кипре. «Если на Кипре действует, например, только ваш адвокат, это не считается физическим присутствием. Это должен быть только руководящее лицо», – подчеркнул он. Однако это правило не распространяется на судоходные компании.

    «Эти действия надо рассматривать в контексте санкций, действующих в отношении России с 2014 года. Я считаю, что частично ультиматум США направлен на присутствие российских денежных средств на Кипре», – резюмировал ДЖ. Замбартас.О подставных компаниях, регистрации морских судов и турецком судостроении

    После обеда работа конференции продолжилась по секциям. Участники обсудили такие темы как взыскание убытков с таможенных органов, выстраивание судоходного бизнеса и многие другие. Особый интерес у участников вызвала секция «История одного навала, взгляд изнутри и снаружи». Ее провел руководитель морской практики ООО «Юридическая фирма «Ремеди» Андрей Космачевский. Речь шла о происшествии в марте 2016 года с греческим танкером «Дельта Пионер», который совершил навал на причал в порту Приморск. Судебное разбирательство затянулось на полтора года, и все это время танкер был арестован и стоял в порту. «Недопустимо, чтобы «живое» судно долгое время стояло в порту, - отметили все участники дискуссии. – Необходимо подобную судебную практику развернуть в другую сторону».

    Закрывая конференцию, А.Супруненко подчеркнул, что подобные дискуссии помогают реализовывать бизнес-проекты и избежать ошибок, которые могут повлечь за собой финансовые потери, а практические решения, озвученные на конференции, позволяют получить максимальный эффект от бизнеса.

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