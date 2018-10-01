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    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2018

    01.10.2018

    • На 39 неделе года спотовые ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 4%, ставки на порты Средиземноморья – на 4,6%.

    Ставки на порты западного побережья США уменьшились на 0,5%, на порты восточного побережья – на 5,2%.

    Ставки из Китая на Персидский залив снизились на прошлой неделе на 3%. на Австралию и Новую Зеландию – на 1,1%. Ставки на Южную Америку сократились по сравнению с 38 неделей года на 11,1%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на Японию остались прежними, снизились ставки на Южную Корею (-1,8%). В то же время спотовые ставки из Шанхая на Сингапур выросли по сравнению с позапрошлой неделей на 0,7%.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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