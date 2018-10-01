По итогам 9 месяцев 2018 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 962,3 млн тонн.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объемы погрузки каменного угля выросли на 5,1% до 276,3 млн тонн. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 0,4% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года, и составила 175,9 млн тонн.

Погрузка железной и марганцевой руды выросла на 5% до 86,5 млн тонн, черных металлов – на 9,9% до 58,8 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 4% до 44,2 млн тонн, лесных грузов – на 4% до 34,7 млн тонн, соды и химикатов – на 2,3% до 19,8 млн тонн.

Темпы отгрузок зерна с начала нового зернового сезона по сети РЖД снижаются. По итогам 9 месяцев этого года объем погрузки зерна увеличился 36,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 20 млн тонн.

Лома черных металлов в январе-сентябре погрузили на 1,3% больше, чем за тот же период прошлого года – 11,6 млн тонн.

По другим видам грузов объемы погрузки снизились. Погрузка строительных грузов упала – на 6,1% до 95,7 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 3,2% меньше, чем за 9 месяцев 2017 года – их объем составил 26,5 млн тонн.

Также отрицательная динамика наблюдается по погрузке цветной руды и серного сырья – снижение на 0,5% до 15,2 млн тонн и цемента – минус 7,2% до 19,7 млн тонн. Кокса было погружено 8,2 млн тонн, что на 2,3% меньше, чем за январь-сентябрь 2017 года.

Погрузка на сети РЖД за сентябрь 2018 года составила 104,5 млн тонн. Это на всего 0,7% больше, чем за аналогичный месяц 2017 года. По сравнению с августом 2018 года погрузка упала на 4%.

Грузооборот за 9 месяцев 2018 года составил 1928,4 млрд тарифных т/км (+4,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2453,6 млрд т/км (+4,2%).

В сентябре грузооборот сети РЖД вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 209,5 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на 2,8% – до 266,6 млрд т/км.