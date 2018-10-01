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    • 45 миллионов за пожар на судне

    01.10.2018

    • Страховая компания «Ингосстрах» сообщила о выплате возмещения в размере 45 млн рублей владельцам судна «Одиссей-1» в связи с произошедшим пожаром.

    По информации компании, судно было застраховано в «Ингосстрахе» по полису каско с ответственностью за полную гибель или повреждения.

    Страховой случай произошел 21 ноября 2017 года во время нахождения теплохода в доке судоремонтного предприятия.

    При проведении огневых работ по наружной обшивке произошло возгорание в носовой части судна в районе подруливающего устройства с левого борта. 

    К расследованию страхового случая была привлечена независимая сюрвейерская организация, по заключению которой событие было признано страховым, и «Ингосстрах» выплатил судовладельцам возмещение в размере полной страховой суммы.

     

     

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