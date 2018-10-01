45 миллионов за пожар на судне

Страховая компания «Ингосстрах» сообщила о выплате возмещения в размере 45 млн рублей владельцам судна «Одиссей-1» в связи с произошедшим пожаром.

По информации компании, судно было застраховано в «Ингосстрахе» по полису каско с ответственностью за полную гибель или повреждения.

Страховой случай произошел 21 ноября 2017 года во время нахождения теплохода в доке судоремонтного предприятия.

При проведении огневых работ по наружной обшивке произошло возгорание в носовой части судна в районе подруливающего устройства с левого борта.

К расследованию страхового случая была привлечена независимая сюрвейерская организация, по заключению которой событие было признано страховым, и «Ингосстрах» выплатил судовладельцам возмещение в размере полной страховой суммы.