Информационно-аналитическое агентство

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    • 1 октября наступило

    01.10.2018

    • С сегодняшнего дня предполагалось ввести обязательное предварительное информирование на морском транспорте.

    Однако, как ранее сообщал SeaNews, решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31 июля 2018 года №134 «О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической комиссии» срок вступления в силу предварительного информирования был перенесен на 1 июля 2019 года

    В качестве причины отсрочки Коллегия ЕЭК назвала «необходимость доработки информационных систем таможенных органов государств-членов Евразийского экономического союза в части организации предварительного информирования».

    По-простому говоря – не готовы мы к предварительному информированию.

    Копия решения ЕЭК в файле ниже.

    Решение ЕЭК

     

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