1 октября наступило

С сегодняшнего дня предполагалось ввести обязательное предварительное информирование на морском транспорте.

Однако, как ранее сообщал SeaNews, решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31 июля 2018 года №134 «О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической комиссии» срок вступления в силу предварительного информирования был перенесен на 1 июля 2019 года.

В качестве причины отсрочки Коллегия ЕЭК назвала «необходимость доработки информационных систем таможенных органов государств-членов Евразийского экономического союза в части организации предварительного информирования».

По-простому говоря – не готовы мы к предварительному информированию.

Копия решения ЕЭК в файле ниже.

Решение ЕЭК