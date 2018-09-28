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    • Про новые правила в Босфоре

    28.09.2018

    • Как рассказали SeaNews знающие люди, новые правила плавания в Босфоре и Дарданеллах уже вступили в силу с 1 сентября.

    Первоначально планировалось ввести их с 1 августа, но возникла заминка – в первой редакции было требование предоставлять так называемый WRC Wreck Removal Certificate – свидетельство по Международной конвенции об удалении затонувших судов (Nairobi International Convention on the Removals of Wrecks).

    Это вызвало протест у участников рынка, учитывая, что сама Турция эту конвенцию не подписала. Так что в итоге свидетельство Найробийской конвенции предоставлять желательно – но не обязательно. По крайней мере, на данном этапе.

     

     

     

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