Про новые правила в Босфоре

Как рассказали SeaNews знающие люди, новые правила плавания в Босфоре и Дарданеллах уже вступили в силу с 1 сентября.

Первоначально планировалось ввести их с 1 августа, но возникла заминка – в первой редакции было требование предоставлять так называемый WRC Wreck Removal Certificate – свидетельство по Международной конвенции об удалении затонувших судов (Nairobi International Convention on the Removals of Wrecks).

Это вызвало протест у участников рынка, учитывая, что сама Турция эту конвенцию не подписала. Так что в итоге свидетельство Найробийской конвенции предоставлять желательно – но не обязательно. По крайней мере, на данном этапе.