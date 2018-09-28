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    • Первый груз Chipolbrok из Петербурга в Индию

    28.09.2018

    • Судно «Chipolbrok Atlantic» китайско-польской судоходной компании Chipolbrok впервые взяло груз в Петербурге назначением в Индию.

    Как рассказали SeaNews в ООО «Нептумар», представляющем интересы Chipolbrok в Санкт-Петербурге и являющемся их генеральным агентом в России, отгрузка проектного оборудования осуществлялась со Второго района порта.

    Грузовая партия общим объемом 9156 куб м и общим весом 4165 тонн на борту отправлена в индийский порт Тутикорин в рамках продолжающегося строительства АЭС «Куданкулам» – крупнейшего объекта российско-индийского экономического сотрудничества.

    Одна из особенностей проекта состоит в том, что в составе оборудования следует супертяжеловесная турбина массой 378 тонн. Для ее погрузки на борт потребовалось использование одновременно двух судовых кранов грузоподъемностью по 350 тонн каждый. Для организации работ с остальной частью партии использовались береговые краны ЗАО «Первая Стивидорная Компания» и плавкран «Богатырь-4».

    Как рассказали SeaNews в «Нептумаре», Chipolbrok первый раз участвует в этом контракте на Индию, причем не в рамках линейного расписания – фрахтователю был нужен прямой рейс, поэтому судно пришлось на время снять с линии. В связи с жесткими временными рамками контракта «Chipolbrok Atlantic» проследует из Санкт-Петербурга, откуда он вышел 23 сентября, в Тутикорин напрямую, без заходов в промежуточные порты.

    Это был первый судозаход «Chipolbrok Atlantic» в Петербург и вообще первый судозаход судов новой серии в Россию. «Chipolbrok Atlantic» было построен в 2015 году, это головное судно новой серии флота компании. Все суда этого типа несут на борту три идентичных тяжеловесных крана и имеют абсолютно ровную верхнюю палубу, без выступающих конструкций, позволяющую перевозить сверхнегабариты до 135 м длиной.

    «Использование современных судов Chipolbrok для проектных перевозок, включающих крупногабаритные и супертяжеловесные единицы, дает отличную возможность показать свои сильные стороны на российском рынке брейк-балковых грузов, предоставляя клиентам самый высокий уровень сервиса и надежности», – считают в «Нептумаре».

     

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