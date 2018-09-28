Назначен замминистра транспорта

Распоряжением правительства РФ от 27 сентября 2018 г. № 2040-р Роман Старовойт назначен заместителем министра транспорта.

До настоящего назначения он с ноября 2012 года возглавлял Федеральное дорожное агентство.

Р.Старовойт родился в Курске. Окончил Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф.Устинова по специальности «импульсные тепловые машины» м Северо-Западную академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специализации «государственное и муниципальное управление».

С 1995 по 2005 гг. руководил петербургскими компаниям, занятыми в инвестиционной и строительной сфере. С 2005 по 2010 гг. занимал должность начальника отдела по работе с инвесторами, первого заместителя председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга, с 2010 года – референт, заместитель директора Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства Российской Федерации.

С текстом распоряжения можно ознакомиться в прилагаемом файле.

Распоряжение