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    • Назначен замминистра транспорта

    28.09.2018

    • Распоряжением правительства РФ от 27 сентября 2018 г. № 2040-р Роман Старовойт назначен заместителем министра транспорта.

    До настоящего назначения он с ноября 2012 года возглавлял Федеральное дорожное агентство.  

    Р.Старовойт родился в Курске. Окончил Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф.Устинова по специальности «импульсные тепловые машины» м Северо-Западную академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специализации «государственное и муниципальное управление».

    С 1995 по 2005 гг. руководил петербургскими компаниям, занятыми в инвестиционной и строительной сфере. С 2005 по 2010 гг. занимал должность начальника отдела по работе с инвесторами, первого заместителя председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга, с 2010 года – референт, заместитель директора Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства Российской Федерации.

    С текстом распоряжения можно ознакомиться в прилагаемом файле.

    Распоряжение

     

     

     

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