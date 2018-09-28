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    • Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 38

    28.09.2018

    • На прошлой неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания продолжили свое восходящее движение. Ставки на пе

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