Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 38

    28.09.2018

    • На 38 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize остались без изменений.

    Так, по данным брокерской к

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноМай 21.05.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 21 неделя 2018
    На 21 неделе года цены на бункерное топливо продолжают расти. Практически во всех исследуемых портах подорожали все виды […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельГлобальноКонтейнерооборотМайМартУкраинаФевральЯнварь 25.06.2018 Контейнерооборот Украины
    Итоги января-мая 2018 года
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГлобальноКонтейнерная линияКонтейнерные перевозкиФинансы 14.09.2018 Деньги в контейнере
    13 крупнейших контейнерных линий, которые опубликовали свои финансовые показатели за первое полугодие 2018 года, в сумме заработали 50 […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018РЖДРоссияЭкспортЯнварь 09.02.2018 Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь этого года возросла на 3,4% по сравнению […]
    0
    2017АвгустАпрельИмпортИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьСентябрьСтатистика таможниТНПФевральЭкспортЯнварь 23.01.2018 Экспорт и импорт ТНП
    Российский импорт кожаной обуви в январе-ноябре 2017 года, по данным ФТС РФ, составил 47,7 млн пар, что на […]
    0
    2018УдобренияФевральЭкспортЯнварь 19.04.2018 Экспорт минеральных удобрений
    По итогам января-февраля 2018 года экспорт минеральных азотных удобрений составил порядка 1,75 млн тонн. Это выше аналогичного уровня […]
    0
    2018ГлобальноКонтейнерооборотФинляндияЯнварь 14.03.2018 Все порты Финляндии
    По итогам января 2018 года суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии составил 141,7 тыс. TEU. Это на 8,6% больше, […]
    0
    2018ИюльФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 03.08.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 30
    На прошлой неделе фрахтовые ставки из болгарских портов Черного моря на перевозку грузов судами прибрежного плавания выросли, на […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельГлобальноИмпортЛинииМайМартФевральЭкспортЯнварь 10.07.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    Итоги 5 месяцев 2018
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Внешняя торговляЕвросоюзРоссияФевральЯнварь 18.04.2018 Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    По итогам 2 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза вырос по отношению к аналогичному […]
    0
    2018АпрельВнешняя торговляЕвросоюзИюньМайМартРоссияФевральЯнварь 21.08.2018 Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    По итогам 1 полугодия 2018 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза составил 123,4 млрд евро. Это […]
    0
    2018ГлобальноМартФрахтовые ставки 19.03.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2018
    На 11 неделе года спотовые ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться, при этом глубина падения увеличилась. Так, […]
    0



    • Грузоперевозки Показать всё
    28.09.2018 Первый груз Chipolbrok из Петербурга в Индию
    28.09.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 38
    28.09.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 38
    27.09.2018 Юбилейный груз из Сабетты
    27.09.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 39 2018
    27.09.2018 Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Контейнерные перевозки Показать всё
    28.09.2018 Без лишнего пафоса
    28.09.2018 Zim будет работать с MSC
    28.09.2018 Безработные контейнеровозы
    27.09.2018 Линии объединяют сервисы
    26.09.2018 Апдейт на сервисах Zim
    26.09.2018 Лидеры Финляндии
    Вакансии Показать всё
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД