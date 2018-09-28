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    • Безработные контейнеровозы

    28.09.2018

    • По состоянию на 17 сентября флот безработных контейнеровозов существенно увеличился как по вместимости, так и по количеству судов. 

    По данным Dynamar, за две неде

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