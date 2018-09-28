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    • Без лишнего пафоса

    28.09.2018

    • Сегодня в Большой порт Санкт-Петербург пришел контейнеровоз «Venta Maersk», осуществивший проход по Северному морскому пути.

    На самом деле, у приемного буя он был еще вчера в семь утра – но вмешались погода, угроза наводнения и закрытие дамбы, поэтому войти в порт и встать к причалу «Петролеспорта» ему удалось только сегодня.

    Встречали «Venta Maersk» без пафоса, без цветов и шариков – как будто так и надо, и контейнеровозы ходят Севморпутем каждый день – обычный рабочий момент.

    По информации Global Ports, «Venta Maersk» доставила в Петербург 660 контейнеров. 22 августа судно вышло из Владивостока, 26 августа завершило погрузку на терминале «Восточной стивидорной компании», а в Петербург пришло из Бремерхафена, куда прибыло 23 сентября.

    Весь путь, по информации Maersk Line, занял 37 дней, при этом стоит заметить, что из Восточного «Venta Maersk» пошла на СМП не сразу – был еще промежуточный заход в Пусан для дозагрузки.

    Без лишнего пафоса6 сентября судно прошло Берингов пролив. Проводку судна по акватории Восточно-Сибирского моря и моря Лаптевых с 8 по 11 сентября осуществлял атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы». Остальную часть пути судно прошло самостоятельно.

    Как подчеркивают в Maersk Line, переход был тестовым и разовым. «В данный момент мы не рассматриваем Северный морской путь как реалистическую альтернативу для коммерческих перевозок на направлении восток – запад, – сказал Chief Technical Officer at Maersk Палле Лаурсен. – В нашей практике мы планируем новые сервисы, исходя из сложившихся торговых маршрутов, плотности населения и спроса со стороны наших клиентов».

    «Тем не менее, мы следим за развитием Северного морского пути. Сегодня такие рейсы возможны только в течение примерно трех месяцев в году, но со временем ситуация может измениться. Кроме того, не стоит забывать, что для выполнения таких рейсов нужны суда ледового класса, а это означает дополнительные инвестиции», – добавил он.

    Напомним, «Venta Maersk» входит в серию из семи крупнейших в мире контейнеровозов ледового класса, заказанных для Seago Line (теперь, в свете ребрендинга – Sealand Europe and Med – A Maersk Company) для работы в ледовых условиях Балтийского моря при температурах до минус 25 градусов.

    Контейнеровместимость судов серии составляет 3,6 тыс. TEU, в том числе 600 рефрозеток – как считают в компании, это особенно важно на трейде, где значительную долю грузопотока формируют скорпортящиеся грузы, такие как цитрусовые или бананы. А в этом рейсе они пригодились для дальневосточной красной рыбы.

    Все суда носят названия больших и малых рек – «Vistula Maersk», «Volga Maersk», «Vayenga Maersk», «Venta Maersk», «Vuoksi Maersk» и «Vilnia Maersk» и «Vaga Maersk».

    Те, что уже сданы, работают на сервисах между портами Северного и Балтийского морей.

    Основные характеристики «Venta Maersk» и систершипов:

    • Длина – 200 м,
    • Ширина – 35,2 м,
    • Высота борта – 56,1 м,
    • Высота борт над ватерлинией – 46,1 м,
    • Осадка – 11 м,
    • Главный двигатель – MAN B&W,
    • Номинальная вместимость – 3596 TEU,
    • Рефрозетки – 600,
    • Экипаж – до 28 человек,
    • Верфь – COSCO Zhoushan Shipyard, Китай.
    • Флаг – Дания.

     

     

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