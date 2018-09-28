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    • А.Тарасенко назначен замруководителя Росморречфлота

    28.09.2018

    • Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, распоряжением правительства РФ от 27 сентября 2018 г.  № 2054-р  Андрей Тарасенко назначен заместителем руководителя Федерального агентства  морского и речного транспорта.   

    Напомним, 4 октября прошлого года А.Тарасенко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. 

    До этого он с июля 2013 года возглавлял ФГУП «Росморпорт». 

    До «Росморпорта» занимал руководящие должности в Невско-Ладожском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов, ОАО «Россельхозбанк» и госкорпорации «Росатом».

    А.Тарасенко родился 9 августа 1963 года во Владивостоке.

    Окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола, Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление» и Российский государственный социальный университет по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит».

    Имеет диплом капитана и ученую степень доктора психологических наук.

     

     

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