Продуктовый импорт

За 7 месяцев этого года значительно сократился импорт сахара-сырца, мяса и молочной продукции.

Так, в январе-июле 2018 ввоз мяса и мясопродуктов на территорию РФ снизился относительно аналогичного показателя прошлого года на 36,6% до 221,5 тыс. тонн. Свежего и мороженого мяса птицы было импортировано 118,5 тыс. тонн — на 11,2% меньше, чем годом ранее.

Вместе с тем, поставки изделий и консервов из мяса на российский рынок увеличились на 2,4%, однако объем их небольшой – 10,1 тыс. тонн. Импорт рыбы за 7 месяцев года также вырос, но ненамного – на 0,9% (до 221,9 тыс. тонн).

Снизился импорт молока. Поставки молока и сгущенных сливок по итогам отчетного периода снизились по сравнению с уровнем января-июля прошлого года на 39,1%, составив 83,1 тыс. тонн. Также сливочного масла было импортировано меньше – на 33,1% (46,8 тыс. тонн).

Однако импорт растительного масла по итогам января-июля вырос по отношению к показателю прошлого года на 46% — до 17,1 тыс. тонн. Отметим, что пальмового масла в июле в Россию ввезли 69,7 тыс. тонн, на 3% больше показателя предыдущего месяца.

Импорт цитрусовых в январе-июле 2018 года увеличился на 11,3%, их объем достиг 847,7 тыс. тонн. Из фруктов в Россию в июле этого года также ввоизли яблоки – 63,4 тыс. тонн (-8,4% к июню 2018 года) и бананы – 106 тыс. тонн (-13,3% к июню).

По итогам 7 месяцев поставки сахара-сырца упали на 62,6%, составив всего 3,3 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара также снизился – на 2,3% до 161,9 тыс. тонн.

Поставки кофе на российский рынок в отчетном периоде 2018 года увеличились на 10,4% (до 114,1 тыс. тонн), чая – на 3,5% (до 99,6 тыс. тонн).