Отставка в Минтрансе

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 25 сентября 2018 г. № 2030-р «О Лушникове А.В.».

В соответствии с распоряжением Алан Лушников освобожден от должности заместителя министра транспорта по его просьбе.

С текстом распоряжения можно ознакомиться в файле ниже.

Напомним, А.Лушников был назначен заместителем министра транспорта в феврале 2017 года вместо Алексея Цыденова, который возглавил Республику Бурятия.

До этого А.Лушников был помощником вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, ранее руководил Федеральным агентством железнодорожного транспорта.

Распоряжение