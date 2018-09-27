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    • Отставка в Минтрансе

    27.09.2018

    • На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 25 сентября 2018 г. № 2030-р «О Лушникове А.В.».

    В соответствии с распоряжением Алан Лушников освобожден от должности заместителя министра транспорта по его просьбе.

    С текстом распоряжения можно ознакомиться в файле ниже.

    Напомним, А.Лушников был назначен заместителем министра транспорта в феврале 2017 года вместо Алексея Цыденова, который возглавил Республику Бурятия.

    До этого А.Лушников был помощником вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, ранее руководил Федеральным агентством железнодорожного транспорта. 

    Распоряжение

     

     

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