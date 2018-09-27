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    • Новая техника на УПК

    27.09.2018

    • В третьем квартале 2018 года ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» в рамках реализации программы обновления перегрузочных мощностей ввело в эксплуатацию 7 единиц новой техники. Всего с начала года модернизировано более 30% портовых машин.

    Как сообщили SeaNews в компании, УПК приобрел четыре манипулятора Liebherr LH 40. Они оснащены грейферными ковшами объемом 2,5 кубометра каждый и способны переваливать грузы весом до 14 тонн.

    Также терминал ввел в эксплуатацию три погрузчика Liebherr L550 с ковшами объемом 5,5 кубометра и грузоподъемностью более 11 тонн каждый. Машины способны работать на открытых и закрытых складских площадках с сохранением высокого уровня производительности.

    Новая техника оборудована системами автоматического пожаротушения и видеонаблюдения с обзором 360 градусов, в кабинах установлен климат-контроль. Такое оснащение, отмечают в УПК, повышает безопасность перегрузочного процесса и обеспечивает комфортные условия для работников.

    Новые манипуляторы и погрузчики предназначены для перевалки экспортного угля – основного груза компании. На УПК рассчитывают, что использование обновленного парка техники позволит повысить интенсивность обработки полувагонов и обеспечить рост грузопотока.

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