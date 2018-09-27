Линии объединяют сервисы

С декабря 2018 года Hapag-Lloyd, OOCL, Yang Ming, CMA CGM, COSCO и объединенная японская линия ONE будут работать вместе на сервисе между портами Средиземного моря и восточного побережья США.

По информации Hapag-Lloyd, сервис AL6 (Atlantic 6), которым оперируют Hapag-Lloyd, ONE и Yang Ming, будет объединен с сервисом Amerigo, на котором работают совместно COSCO, CMA CGM и OOCL.

Новая ротация сервиса: Специя – Генуя – Фос – Барселона – Валенсия – Нью-Йорк – Норфолк – Саванна – Майами – Альхесирас – Специя.

На нем будут задействовано шесть контейнеровозов вместимостью 8 тыс. TEU. Три судна предоставят Hapag-Lloyd, ONE и Yang Ming и три – CMA CGM и OOCL.

Судозахода в Ливорно, который входит в ротацию действующего AL6, на объединенном сервисе не будет, Hapag-Lloyd, ONE и Yang Ming будут обслуживать этот порт на обновленном сервисе Zim.

Как отмечают в Hapag-Lloyd, сотрудничество между линиями подлежит согласованию с соответствующими властями.