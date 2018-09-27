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    • Линии объединяют сервисы

    27.09.2018

    • С декабря 2018 года Hapag-Lloyd, OOCL, Yang Ming, CMA CGM, COSCO и объединенная японская линия ONE будут работать вместе на сервисе между портами Средиземного моря и восточного побережья США.

    По информации Hapag-Lloyd, сервис AL6 (Atlantic 6), которым оперируют Hapag-Lloyd, ONE и Yang Ming, будет объединен с сервисом Amerigo, на котором работают совместно COSCO, CMA CGM и OOCL.

    Новая ротация сервиса: Специя – Генуя – Фос – Барселона – Валенсия – Нью-Йорк – Норфолк – Саванна – Майами – Альхесирас – Специя.

    На нем будут задействовано шесть контейнеровозов вместимостью 8 тыс. TEU. Три судна предоставят Hapag-Lloyd, ONE и Yang Ming и три – CMA CGM и OOCL.

    Судозахода в Ливорно, который входит в ротацию действующего AL6, на объединенном сервисе не будет, Hapag-Lloyd, ONE и Yang Ming будут обслуживать этот порт на обновленном сервисе Zim. 

    Как отмечают в Hapag-Lloyd, сотрудничество между линиями подлежит согласованию с соответствующими властями.

     

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