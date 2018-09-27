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    • Юбилейный груз из Сабетты

    27.09.2018

    • 25 сентября «Ямал СПГ» отгрузил юбилейную 5-миллионную тонну сжиженного природного газа. 
    Как сообщили SeaNews в «Совкомфлоте», груз принял арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери». 

    Отметим, 8 месяцев назад «Кристоф де Маржери» в торжественной обстановке принял на борт первую партию сжиженного природного газа, произведенного в рамках проекта «Ямал СПГ» в Сабетте. 

    Напомним, «Ямал СПГ» начал производство на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год5 декабря 2017 года. 

    В августе этого года другое судно «Совкомфлота», газовоз «Псков», доставил потребителям первую партию СПГ, произведенного на второй технологической линии «Ямал СПГ», которая была запущена с опережением срока в июле.

    Газ с проекта «Ямал СПГ» уже поставляется на 4 континента, первыми же покупателями стали европейские страны. 

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