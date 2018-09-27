Юбилейный груз из Сабетты

25 сентября «Ямал СПГ» отгрузил юбилейную 5-миллионную тонну сжиженного природного газа.

Как сообщили SeaNews в «Совкомфлоте», груз принял арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери».

Отметим, 8 месяцев назад «Кристоф де Маржери» в торжественной обстановке принял на борт первую партию сжиженного природного газа, произведенного в рамках проекта «Ямал СПГ» в Сабетте.

Напомним, «Ямал СПГ» начал производство на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год5 декабря 2017 года.

В августе этого года другое судно «Совкомфлота», газовоз «Псков», доставил потребителям первую партию СПГ, произведенного на второй технологической линии «Ямал СПГ», которая была запущена с опережением срока в июле.

Газ с проекта «Ямал СПГ» уже поставляется на 4 континента, первыми же покупателями стали европейские страны.