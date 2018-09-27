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    • Грузооборот портов Арктического региона РФ

    27.09.2018

    • Грузооборот портов Арктического региона за июль этого года увеличился относительно аналогичного месяца прошлого года на 9,1%. Рост произошел благодаря увеличени

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