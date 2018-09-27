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    • Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 39 2018

    27.09.2018

    • Ситуация с фитосанитарными сертификатами сохраняется, и она уже осложняет отгрузки на рейде в порту Кавказ. Есть мнение, что проблема с сертификатами может замет

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