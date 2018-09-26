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    • Видеонаблюдение в Находке

    26.09.2018

    • «Находкинский морской торговый порт» завершил установку системы видеонаблюдения на всех промышленных площадках предприятия.

    В промышленных зонах порта, где осуществляется перевалка грузов, установлено 5 современных видеокамер: 2 видеокамеры расположены на территории основного терминала и 3 видеокамеры – на территории терминала на мысе Астафьева.

    По информации порта, схема установки оборудования была разработана совместно с Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора. Для реализации этого проекта «Находкинский МТП» также закупил монтажное оборудование и лицензионное программное обеспечение. 

    Современная система видеонаблюдения позволит контролировать работу систем пылеподавления и соблюдение технологии перегрузки угля в режиме онлайн. Данные будут передаваться также в Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора.

    Оснащение территории порта современной системой видеонаблюдения является часть комплексной программы «Находкинского МТП» по переходу на максимально безопасные технологии перевалки грузов до 2020 года и обеспечению благоприятных условий для жизни и здоровья населения г. Находка.

    Эти обязательства были закреплены в Соглашении, подписанном руководством порта с министерством транспорта РФ, администрацией Приморского края, Росприроднадзором и ФГУП «Росморпорт» на площадке Петербургского международного экономического форума в мае 2018 года. 

    Всего на реализацию экологической программы будет направлено более 1,3 млрд рублей. В частности, в 2018 году инвестиции «Находкинского МТП» в реализацию экологических мероприятий должны составить более 200 млн рублей.

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