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    • Спецхимия из Стерлитамака в Оман

    26.09.2018

    • ООО «Евросиб-Логистика» поделилось опытом доставки груза на Аравийский полуостров в Оман.

    Перевозка была реализована в рамках сотрудничества с одним из мировых лидеров по производству специальной химии – компанией «Клариант» (РУС). 

    По информации «Евросиб-Логистики», от Стерлитамака до Санкт-Петербурга груз доставлялся специализированным автотранспортом, далее следовала контейнерная отправка под особым контролем с погрузкой на судно и доставкой по морю до порта назначения.

    Помимо собственно транспортировки «Евросиб» предоставил клиенту весь комплекс услуг с учетом специфики груза, включая оформление листа безопасности ADR и декларации IMO, необходимых для перемещения опасных грузов на экспорт.

    Сервис также включал размещение продукции на специализированном складе временного хранения, где были проведены таможенные процедуры.

    Продолжительность мультимодальной перевозки составила 1,5 месяца, что на неделю меньше стандартного, ранее принятого клиентом срока.

    Доставленный груз будет использоваться на предприятиях нефтяной индустрии Омана. 

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