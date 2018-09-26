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    • Лидеры Финляндии

    26.09.2018

    • Суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии за январь-август текущего года составил 962,7 тыс.TEU. Это на 0,4% меньше аналогичного перио

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