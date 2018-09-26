Дамба закрыта

По информации Дирекции Комплекса защитных сооружений, 26 сентября в 11.24 в Петербурге затворы КЗС были приведены в положение «закрыто».

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.

Планируемое время открытия затворов – 02.00-04.00 27 сентября, оно будет уточняться в зависимости от погодных условий.

По уточненным данным, максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы у Горного института в 22.00-24.00 26 сентября ожидается +185-191 см и квалифицируется как «опасное наводнение».