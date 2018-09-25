Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Второй арктический газовоз Teekay

    25.09.2018

    • Teekay принял свой второй СПГ-танкер ледового класса Arc7 для проекта «Ямал СПГ». Судно названо «Рудольф Самойлович» в честь российского полярного исследователя. 6 сентября газовоз был передан фрахтователю в Сабетте.

    Напомним, свой первый газовоз для вывоза газа с Сабетты, «Эдуард Толль», Teekay принял в 2017 году. В этом году судно совершило переход Северным морским путем в восточном направлении

    Всего Teekay в консорциуме с China LNG Shipping (CLNG) заказал для Ямала шесть СПГ-танкеров вместимостью 172 тыс. куб. Ранее компания называла объем инвестиций в строительство – 2,1 млрд долларов. 

    На днях очередной новострой под ямальский проект, СПГ-танкер «Владимир Визе», приняли MOL и China COSCO Shipping. 

     

     

    295
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    COSCOБалкерНовостройТанкер 16.01.2018 Четыре судна за первую неделю января
    Сдала в эксплуатацию COSCO Shipping Heavy Industry
    0
    АрктикаНовостройСеверный морской путь 06.09.2018 Из Японии на Балтику по Севморпути
    ESL Shipping выводит на Северный морской путь два своих новых, построенных в этом году балкера – «Haaga» и […]
    0
    ГазовозПригородноеСПГ 02.08.2018 Новый газовоз для «Сахалин Энерджи»
    Первый судозаход СПГ-танкера «Seri Cemara» в Пригородное
    0
    Yang MingКонтейнеровозыНовострой 16.08.2018 Yang Ming построит 10 контейнеровозов
    Вчера Yang Ming подписала контракт с тайваньской CSBC Corporation на строительство 10 контейнеровозов вместимостью 2 800 TEU каждый. […]
    0
    COSCOКонтейнеровозыНовострой 24.01.2018 Первый китайский 20-тысячник
    Принят в эксплуатацию COSCO
    0
    Yang MingКонтейнерные перевозкиКонтейнеровозыНовострой 21.09.2018 Новое судно на сервисе THE Alliance
    Yang Ming провел церемонию имянаречения своего нового контейнеровоза. Судно, построенное на верфи Imabari в Хиросиме, получило название «YM […]
    0
    Hyundai Heavy Industries MaerskКонтейнеровозыНовострой 20.02.2018 Два опционные 15-тысячника Maersk
    Maersk Line построит два контейнеровоза вместимостью 15 000 TEU, заказанные в опционе еще в 2015 году. Как сообщает […]
    0
    НОВАТЭКЯмал СПГ 08.05.2018 Новатэк отгрузил 2 миллиона тонн СПГ
    ОАО «Ямал СПГ» произвело отгрузку второго миллиона тонн СПГ с 1-й очереди завода СПГ. Двухмиллионная тонна была отгружена […]
    0
    StenaНовостройТанкер 19.01.2018 Как сократить расходы на церемонию имянаречения
    Stena Bulk провела виртуальную церемонию имянаречения танкера, который получил название «Stena Immortal». Само мероприятие прошло в новом офисе […]
    0
    Yang MingКонтейнеровозыНовостройФлот 05.07.2018 Yang Ming зафрахтует 10 контейнеровозов
    Yang Ming зафрахтует десять контейнеровозов-новостроев, сообщает World Maritime News. По пять судов построят греческая Costamare и японская Shoei […]
    0
    ПравительствоСабеттаСевморпутьСПГ 21.08.2018 Совещание в порту Сабетта
    Задачи развития Северного морского пути, проектов ПАО «НОВАТЭК» по добыче и транспортировке СПГ, а также ряда других сопряженных […]
    0
    COSCOКонтейнеровозыНовострой 29.01.2018 Второй китайский 20-тысячник сдан в эксплуатацию
    COSCO Shipping Lines приняла в эксплуатацию второй контейнеровоз вместимостью 20 000 TEU. Как сообщает World Maritime News, церемония […]
    0



    • Грузоперевозки Показать всё
    24.09.2018 Новатэк расширяет географию поставок
    24.09.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 37
    24.09.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 37
    24.09.2018 Грузооборот НМТП
    20.09.2018 Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ
    20.09.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 38 2018
    Контейнерные перевозки Показать всё
    25.09.2018 ТОП 5 крупнейших контейнерных портов Европы
    25.09.2018 Про бункерные надбавки
    25.09.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    24.09.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2018
    21.09.2018 Новое судно на сервисе THE Alliance
    21.09.2018 Новый сервис на Черное море
    Вакансии Показать всё
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД