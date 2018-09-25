Второй арктический газовоз Teekay

Teekay принял свой второй СПГ-танкер ледового класса Arc7 для проекта «Ямал СПГ». Судно названо «Рудольф Самойлович» в честь российского полярного исследователя. 6 сентября газовоз был передан фрахтователю в Сабетте.

Напомним, свой первый газовоз для вывоза газа с Сабетты, «Эдуард Толль», Teekay принял в 2017 году. В этом году судно совершило переход Северным морским путем в восточном направлении.

Всего Teekay в консорциуме с China LNG Shipping (CLNG) заказал для Ямала шесть СПГ-танкеров вместимостью 172 тыс. куб. Ранее компания называла объем инвестиций в строительство – 2,1 млрд долларов.

На днях очередной новострой под ямальский проект, СПГ-танкер «Владимир Визе», приняли MOL и China COSCO Shipping.