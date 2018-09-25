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    • ТОП 5 крупнейших контейнерных портов Европы

    25.09.2018

    • Контейнерооборот 5 крупнейших контейнерных портов Европы по итогам первого полугодия 2018 года составил 24,5 млн TEU. Это на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошл

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