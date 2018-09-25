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    • Контейнерооборот Арктического региона РФ

    25.09.2018

    • Контейнерооборот Арктического бассейна по итогам июля 2018 года снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В июле весь объем арктического ко

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