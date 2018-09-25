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    • Экспорт и импорт подакцизных грузов

    25.09.2018

    • Российский экспорт водки за 7 месяцев 2018 года составил 1,05 млн декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. Отметим, что в июле из России было вывезено 199,1 тыс. декалитров – на 17,1% больше, чем за предыдущий месяц.

    В денежном выражении экспорт водки за 7 месяцев этого года вырос на 5,5% и составил 68,6 млн долларов.

    Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в стоимостном выражении вырос по сравнению с январем-июлем 2017 года на 20,1%, до 1,4 млрд долларов.

    Сигарет и сигар за отчетный период было ввезено на сумму 93,7 млн долларов — на 21,2% больше, чем годом ранее.

     

     

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