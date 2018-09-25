Global Ports выкупает свои облигации

Global Ports (Finance), 100%-ная дочерняя структура Global Ports Investments, предложила держателям ценных бумаг группы выкупить еврооблигации группы, гарантами по которым выступаю Global Ports, ПКТ, ПЛП и ВСК, на общую сумму до 70 млн долларов.

Предложение распространяется на облигации со ставкой 6,872% и сроком погашения в 2022 году и со ставкой 6,5% и сроком погашения в 2023 году.

Минимальная цена покупки – 101,5% номинала за облигации с погашением в 2022 году и 100,5% от номинальной стоимости облигаций с погашением в 2023 году.

Предложения принимаются до 2 октября, итоги тендера должны быть объявлены 3 октября.

Победители тендера будут определяться в ходе модифицированного голландского аукциона (процедура предполагает торги на понижение).

При этом покупатель оставляет за собой право определять количество и пропорцию приобретаемых ценных бумаг того и/или другого выпуска на свое усмотрение.

Напомним, общая сумма еврооблигаций со сроком погашения в 2022 году составляет 350 млн долларов, в 2023 году – также 350 млн долларов.