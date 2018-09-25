Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Global Ports выкупает свои облигации

    25.09.2018

    • Global Ports (Finance), 100%-ная дочерняя структура Global Ports Investments, предложила держателям ценных бумаг группы выкупить еврооблигации группы, гарантами по которым выступаю Global Ports, ПКТ, ПЛП и ВСК, на общую сумму до 70 млн долларов.

    Предложение распространяется на облигации со ставкой 6,872% и сроком погашения в 2022 году и со ставкой 6,5% и сроком погашения в 2023 году.

    Минимальная цена покупки – 101,5% номинала за облигации с погашением в 2022 году и 100,5% от номинальной стоимости облигаций с погашением в 2023 году.

    Предложения принимаются до 2 октября, итоги тендера должны быть объявлены 3 октября.

    Победители тендера будут определяться в ходе модифицированного голландского аукциона (процедура предполагает торги на понижение).

    При этом покупатель оставляет за собой право определять количество и пропорцию приобретаемых ценных бумаг того и/или другого выпуска на свое усмотрение.

    Напомним, общая сумма еврооблигаций со сроком погашения в 2022 году составляет 350 млн долларов, в 2023 году – также 350 млн долларов.

    90
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017HHLAКонтейнерооборотФинансы 13.02.2018 Предварительные итоги HHLA
    Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) опубликовала предварительные неаудированные финансовые показатели за 2017 год. Выручка по группе увеличилась […]
    0
    EvergreenКонтейнеровозыТендерФрахтовый рынок 21.08.2018 Evergreen зафрахтует контейнеровозы
    Evergreen объявила тендер на фрахт 36 контейнеровозов по долгосрочному контракту. Как сообщает Splash 24/7 со ссылкой на Alphaliner, […]
    0
    2018АпрельИюньМайМартТрансКонтейнерФевральФинансыЯнварь 23.07.2018 «ТрансКонтейнер» увеличил прибыль по РСБУ
    «ТрансКонтейнер» опубликовал финансовые показатели за первое полугодие 2018 года по российским стандартам бухгалтерского учета. Выручка увеличилась по сравнению […]
    0
    ОблигацииТрансКонтейнер 25.01.2018 ТрансКонтейнер разместил облигации
    25 января ПАО «ТрансКонтейнер» разместило на Московской бирже пятилетние амортизируемые биржевые облигации серии БО-01 на сумму 6 млрд […]
    0
    2017MaerskMaersk LineФинансы 09.02.2018 Финансы Maersk
    Убыток по группе, Maersk Line с прибылью
    0
    2017AgilityФинансы 26.02.2018 Agility выросла на экспедиторском бизнесе
    И контрактной логистике
    0
    2018МартРЖДРСБУФевральФинансыЯнварь 28.04.2018 Прибыль РЖД снизилась
    Финансовая отчетность по РСБУ
    0
    2017K LineФинансы 07.02.2018 “K” Line с прибылью
    “K” Line опубликовала финансовые показатели за три квартала финансового года – с 1 апреля по 31 декабря 2017. […]
    0
    2018TeekayАпрельИюньМайМартФевральФинансыЯнварь 03.08.2018 Teekay сократил убыток
    Teekay опубликовал неаудированные финансовые показатели за первое полугодие и второй квартал 20018 года. По информации компании, по итогам […]
    0
    2018APLCMA CGMИтогиФинансы 19.03.2018 CMA CGM вышла в прибыль
    CMA CGM опубликовала финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2017 год. По итогам квартала объем перевозок составил […]
    0
    Hyundai Heavy Industries ГосзаказСудТендер 29.01.2018 HHI закрыли доступ к госзаказу
    По строительству военных кораблей
    0
    2018OOCLOOILАпрельИюньМайМартФевральФинансыЯнварь 15.08.2018 OOIL закончил полугодие с убытком
    OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала промежуточные финансовые показатели за первое полугодие 2018 года. Выручка увеличилась на 10% и […]
    0



    • Грузоперевозки Показать всё
    24.09.2018 Новатэк расширяет географию поставок
    24.09.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 37
    24.09.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 37
    24.09.2018 Грузооборот НМТП
    20.09.2018 Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ
    20.09.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 38 2018
    Контейнерные перевозки Показать всё
    25.09.2018 ТОП 5 крупнейших контейнерных портов Европы
    25.09.2018 Про бункерные надбавки
    25.09.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    24.09.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2018
    21.09.2018 Новое судно на сервисе THE Alliance
    21.09.2018 Новый сервис на Черное море
    Вакансии Показать всё
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД