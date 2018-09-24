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    • Военная кафедра в Макаровке

    24.09.2018

    • В Государственном университете морского и речного флота им. адмирала С.О.Макарова возобновлено военное обучение.

    По сообщению пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта, военную кафедру возглавил Алексей Алексеев, ему присвоено звание капитана первого ранга.

    Возобновлению военного обучения в Макаровке было посвящено торжественное собрание, которое прошло 22 сентября.

    В нем принимали участие помощник Главнокомандующего ВМФ по образованию капитан первого ранга Олег Сурганов, ректор ГУМРФ Сергей Барышников, ответственный секретарь Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга Татьяна Чекалова, заместитель председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Юрченко, выпускник Макаровки 1950 года контр-адмирал Евгений Бузов и много лет возглавлявший факультет военного обучения капитан первого ранга запаса Вадим Богословский.

    Напомним, о том, что занятия на военной кафедре должны начаться с сентября этого года, С.Барышников говорил SeaNews в мае. 

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