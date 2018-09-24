Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2018

На прошлой неделе имело место снижение спотовых ставок на всех исследуемых трейдах, кроме внутриазиатского. Ставки из Китая на Южную Корею выросли, по сравнению с 37 неделей года.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 6,7%, ставки на порты Средиземноморья – на 5,6%.

Ставки на порты западного и восточного побережья США опустились одинаково на 0,3%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 38 неделе года снизились на 6,6%, на Австралию и Новую Зеландию – на 2,5%.

Ставки на Южную Америку на прошлой неделе также опустились на 13,7%.

Ставки из Китая на западные порты Японии снизились на 0,4%, на восточные –сохранились на уровне позапрошлой недели. В то же время ставки на Южную Корею выросли на 6,5%.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.