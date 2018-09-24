Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Грузы для «Северного потока-2» на УЛКТ

    24.09.2018

    • «Усть-Лужский контейнерный терминал» завершил обработку судна «Ocean Dream», доставившего из порта Кьоджа (Италия) партию крупногабаритного оборудования для газовой регенерации.

    Поставка была осуществлена в рамках реализации инфраструктурного проекта «Северный поток-2».

    По информации Global Ports, в настоящее время груз находится на складской территории УЛКТ, откуда после таможенного оформления будет доставлен на строительную площадку компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппский район Ленинградской области.

    Это уже вторая партия оборудования для «Северного потока-2», обработанная на УЛКТ, отметили в компании.

     

     

     

    230
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    HeavyliftЖ/д перевозкиИранНегабаритПервая грузовая компанияТранзит 14.09.2018 Иранский негабарит ПГК
    «Первая грузовая компания» поделилась опытом доставки крупногабаритного крана в Иран.
    0
    HeavyliftБАМЖ/д перевозкиНегабаритРЖД Логистика 21.06.2018 Длинномеры для БАМа
    «РЖД Логистика» поделилась опытом организации перевозки длинномерных балок для реконструкции БАМа. Балки производства ООО «Кузнецкие металлоконструкции» предназначены для […]
    0
    ГазпромПрезидентПроектРЖДСеверный широтный ходсовещание 22.08.2018 Власти ЯНАО планируют подписать концессию
    По строительству ж/д ветки в Сабетту
    0
    DHLHeavyliftАвиалогистикаАвиаперевозкиНегабарит 09.08.2018 Равняется 24 африканским слонам
    DHL Global Forwarding поделился опытом доставки негабаритных парогенераторов, работающих на отработанной теплоте, из Германии в Саудовскую Аравию. Гигантских […]
    0
    WalleniusНегабаритРо-ро 13.07.2018 WW Ocean перевозит автомобильный завод
    Из Австралии
    0
    Hansa Heavy LiftБельгияНегабарит 13.02.2018 Из Бельгии в Анголу
    Hansa Heavy Lift доставила судовой погрузчик
    0
    НегабаритРЖД 05.04.2018 О перевозках негабарита и тяжеловесов
    На конференции «BreakBulk Russia 2018»
    0
    Волга-ДнепрНегабарит 11.07.2018 Самый большой в мире турбореактивный двигатель
    Авиакомпания «Волга-Днепр» поделилась опытом доставки самого большого в мире турбореактивного двигателя GE9X из Викторвилля (Калифорния) в Коламбус (Огайо) […]
    0
    Негабаритпроисшествие 21.02.2018 Автокран сорвался при выгрузке
    Во время погрузо-разгрузочных работ с крана сорвался мобильный автокран и пробил твиндек. Инцидент произошел на судне «Hollandia» в […]
    0
    HeavyliftUCLHВысоцкГазпромНегабаритНОВАТЭКСПГСПГ-терминалУниверсальный Экспедитор 28.03.2018 СПГ-негабарит в Высоцк
    Доставили компании UCL Holding
    0
    Pioneering SpiritГазпромГлобальноТурецкий потокЧерное море 26.06.2018 Pioneering Spirit возобновил работу
    На строительстве морского участка "Турецкого потока"
    0
    HeavyliftЖелезная дорогаНегабаритРЖД ЛогистикаТехнологии 15.03.2018 Тяжеловес грузили восстановительным поездом
    «РЖД Логистика» поделился опытом перегрузки крупнотоннажного оборудования с помощью восстановительного поезда. Операцию осуществил Иркутский филиал компании на пргранпереходе […]
    0


    • Грузоперевозки Показать всё
    24.09.2018 Новатэк расширяет географию поставок
    24.09.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 37
    24.09.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 37
    24.09.2018 Грузооборот НМТП
    20.09.2018 Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ
    20.09.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 38 2018
    Контейнерные перевозки Показать всё
    24.09.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2018
    21.09.2018 Новое судно на сервисе THE Alliance
    21.09.2018 Новый сервис на Черное море
    21.09.2018 Под одним брендом
    21.09.2018 Слоты вместо собственного сервиса
    20.09.2018 Из Мурома в Египет в контейнерах
    Вакансии Показать всё
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД