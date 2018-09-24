Грузы для «Северного потока-2» на УЛКТ

«Усть-Лужский контейнерный терминал» завершил обработку судна «Ocean Dream», доставившего из порта Кьоджа (Италия) партию крупногабаритного оборудования для газовой регенерации.

Поставка была осуществлена в рамках реализации инфраструктурного проекта «Северный поток-2».

По информации Global Ports, в настоящее время груз находится на складской территории УЛКТ, откуда после таможенного оформления будет доставлен на строительную площадку компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппский район Ленинградской области.

Это уже вторая партия оборудования для «Северного потока-2», обработанная на УЛКТ, отметили в компании.