Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Грузооборот НМТП

    24.09.2018

    • За 7 месяцев 2018 года консолидированный грузооборот группы НМТП снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,41% и составил 82,4 млн тонн. 

    С точки зрения номенклатуры, снижение произошло только по сегменту наливных грузов. По остальным группам отмечена положительная динамика. 

    Оборот наливных грузов за 7 месяцев отчетного года упал на 8,3% до 59,2 млн тонн. При этом снижение произошло в основном за счет сокращения объемов перевалки нефти, доля которой в структуре наливных составляет порядка 64%. По итогам января-июля текущего года отгрузки нефти через терминалы группы снизились на 16,2% – до 37,8 млн тонн. В том числе перевалка в Новороссийске уменьшилась на 13,4%, в Приморске – на 18,0%. Оборот нефтепродуктов за январь-июль 2018 года вырос на 10,3% до 20,7 млн тонн. 

    Оборот навалочных грузов за 7 месяцев 2018 года увеличился на 16,8% и составил 10,1 млн тонн. При этом рост произошел только за счет увеличения экспорта зерновых грузов – по итогам отчетного периода их отгрузка выросла на 39,9% до 7,2 млн тонн. 
    По остальным навалочным грузам отмечена отрицательная динамика. Обработка химических грузов снизилась на 33,6% (до 340 тыс. тонн), угля – на 25,3% (до 936 тыс. тонн), железорудного сырья – на 2,7% (до 1,5 млн тонн) и сахара-сырца – на 40,8% (до 122 тыс. тонн). 

    Генеральных грузов по итогам января-июля 2018 года было перевалено 8,6 млн тонн. Это на 4,5% больше аналогичного показателя прошлого года. При этом положительная динамика в данном сегменте грузооборота отмечена только в обработке черных металлов. За отчетный период через терминалы группы прошло 7,8 млн тонн черных металлов, что на 6,3% больше показателя января-июля прошлого года.
    Оборот цветных металлов снизился по сравнению с январем-июлем 2017 года на 6,7% до 625 тыс. тонн, лесных грузов – на 13,2% до 178 тыс. тонн и скоропорта – на 3,5% до 166 тыс. тонн. 

    Динамика контейнерооборота группы положительная.

    102
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ВЭДНовороссийскэкспертный советЮг 27.03.2018 Экспертный совет Госдумы по ВЭД в Новороссийске
    Председатель экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности Андрей Ветлужский о том, зачем нужны экспертные советы
    0
    2018АпрельИюньМайМартУгольФевральЭкспортЯнварь 07.08.2018 Экспорт угля и кокса
    Итоги января-июня 2018 года
    0
    2018АвгустБункерное топливоБункеровкаГлобально 27.08.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 35 неделя 2018
    На 35 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Так, в порту Роттердам, […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Безработные контейнеровозыГлобальноЯнварь 19.01.2018 Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 8 января флот безработных контейнеровозов сократился как по вместимости, так и по количеству судов. По […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ДивидендыНОВАТЭК 24.08.2018 ПАО «НОВАТЭК» выплатит дивиденды
    За первое полугодие 2018 года
    0
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноМарт 05.03.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 10 неделя 2018
    Цены на бункерное топливо пошли вниз
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставкиЮгЯнварь 12.01.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 2, 2018
    Рынок Азовского моря после праздников медленно возвращается в рабочий режим.  Тем не менее, ставки на этой неделе показывают […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельГлобальноИспанияИюньКонтейнерооборотМайМартФевральЯнварь 24.08.2018 Контейнероборот портов Испании
    Итоги первого полугодия
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018НефтепродуктыНефтьСтатистика таможниЭкспортЯнварь 22.03.2018 Цены на нефть – геополитика, запасы, валютный рынок, ОПЕК
    В марте цены на нефть не останавливают свое движение вверх, пытаясь пробиться к вершине $70 за баррель. Геополитические […]
    0
    2018БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФевральФрахтовые ставки 22.02.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 7
    Рынок Балтики и Северо-Западной Европы стабилен – на протяжении нескольких недель фрахтовые ставки на перевозку грузов балкерами Handysize […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГрузооборотДальний ВостокИюньПОРТСТАТ 16.08.2018 Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ
    В июне 2018 года
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноСентябрь 24.09.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 39 неделя 2018
    На 39 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Только в Санкт-Петербурге подешевел […]
    0 Только для подписчиков SeaNews


    • Грузоперевозки Показать всё
    24.09.2018 Новатэк расширяет географию поставок
    24.09.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 37
    24.09.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 37
    24.09.2018 Грузооборот НМТП
    20.09.2018 Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ
    20.09.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 38 2018
    Контейнерные перевозки Показать всё
    24.09.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2018
    21.09.2018 Новое судно на сервисе THE Alliance
    21.09.2018 Новый сервис на Черное море
    21.09.2018 Под одним брендом
    21.09.2018 Слоты вместо собственного сервиса
    20.09.2018 Из Мурома в Египет в контейнерах
    Вакансии Показать всё
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД