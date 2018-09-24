Грузооборот НМТП

За 7 месяцев 2018 года консолидированный грузооборот группы НМТП снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,41% и составил 82,4 млн тонн.

С точки зрения номенклатуры, снижение произошло только по сегменту наливных грузов. По остальным группам отмечена положительная динамика.

Оборот наливных грузов за 7 месяцев отчетного года упал на 8,3% до 59,2 млн тонн. При этом снижение произошло в основном за счет сокращения объемов перевалки нефти, доля которой в структуре наливных составляет порядка 64%. По итогам января-июля текущего года отгрузки нефти через терминалы группы снизились на 16,2% – до 37,8 млн тонн. В том числе перевалка в Новороссийске уменьшилась на 13,4%, в Приморске – на 18,0%. Оборот нефтепродуктов за январь-июль 2018 года вырос на 10,3% до 20,7 млн тонн.

Оборот навалочных грузов за 7 месяцев 2018 года увеличился на 16,8% и составил 10,1 млн тонн. При этом рост произошел только за счет увеличения экспорта зерновых грузов – по итогам отчетного периода их отгрузка выросла на 39,9% до 7,2 млн тонн.

По остальным навалочным грузам отмечена отрицательная динамика. Обработка химических грузов снизилась на 33,6% (до 340 тыс. тонн), угля – на 25,3% (до 936 тыс. тонн), железорудного сырья – на 2,7% (до 1,5 млн тонн) и сахара-сырца – на 40,8% (до 122 тыс. тонн).

Генеральных грузов по итогам января-июля 2018 года было перевалено 8,6 млн тонн. Это на 4,5% больше аналогичного показателя прошлого года. При этом положительная динамика в данном сегменте грузооборота отмечена только в обработке черных металлов. За отчетный период через терминалы группы прошло 7,8 млн тонн черных металлов, что на 6,3% больше показателя января-июля прошлого года.

Оборот цветных металлов снизился по сравнению с январем-июлем 2017 года на 6,7% до 625 тыс. тонн, лесных грузов – на 13,2% до 178 тыс. тонн и скоропорта – на 3,5% до 166 тыс. тонн.

Динамика контейнерооборота группы положительная.