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    • Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 37

    24.09.2018

    • На 37 неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания пошли вверх. Ставки на перевозку балкерами Handysize сохранил

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