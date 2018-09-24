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    • Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 37

    24.09.2018

    • Рынок Балтики и Северо-Западной Европы стабилен – на протяжении нескольких недель фрахтовые ставки на перевозку грузов балкерами Handysize остаются неизменными.

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