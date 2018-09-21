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    • Новое судно на сервисе THE Alliance

    21.09.2018

    • Yang Ming провел церемонию имянаречения своего нового контейнеровоза.

    Судно, построенное на верфи Imabari в Хиросиме, получило название «YM Wellbeing».

    Это шестнадцатый по счету 14-тысячник в составе флота Yang Ming и первый в серии из пяти, которые линия зафрахтовала у Shoei Kisen Kaisha Ltd.

    Длина судна составляет 366,4 м, номинальная конейнеровместимость – 14220 TEU, максимальная скорость – 23 узла.

    «YM Wellbeing» станет на сервис альянса THE Alliance MD2, в ротацию которого входят Пусан, Циндао, Нинбо, Шанхай, Гаосюн, Шекоу, Сингапур, Пирей, Специя, Генуя, Фос-сюр-Мер и Гонконг.

    В первый рейс судно должно выйти 5 октября.

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