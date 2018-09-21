Новое судно на сервисе THE Alliance

Yang Ming провел церемонию имянаречения своего нового контейнеровоза.

Судно, построенное на верфи Imabari в Хиросиме, получило название «YM Wellbeing».

Это шестнадцатый по счету 14-тысячник в составе флота Yang Ming и первый в серии из пяти, которые линия зафрахтовала у Shoei Kisen Kaisha Ltd.

Длина судна составляет 366,4 м, номинальная конейнеровместимость – 14220 TEU, максимальная скорость – 23 узла.

«YM Wellbeing» станет на сервис альянса THE Alliance MD2, в ротацию которого входят Пусан, Циндао, Нинбо, Шанхай, Гаосюн, Шекоу, Сингапур, Пирей, Специя, Генуя, Фос-сюр-Мер и Гонконг.

В первый рейс судно должно выйти 5 октября.