Информационно-аналитическое агентство

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    • Экспорт черных металлов

    21.09.2018

    • По итогам 7 месяцев 2018 года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 13,5% и составил порядка 27,5 млн тонн. В стоимостном выражении их экспорт увеличился на 34,1% – до 13,9 млрд долларов.

    В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено более 9,5 млн тонн. Это на 14,7% больше, чем годом ранее. При этом в денежном выражении их экспорт увеличился на 46,8% — до порядка 4,8 млрд долларов.

    Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили в январе-июле 2018 года на 10,5% меньше, их объем составил 4,8 млн тонн. В то же время, в стоимостном выражении экспорт плоского проката вырос на 8,2% до 2,9 млрд долларов.

    Объем экспорта чугуна за отчетный период вырос по сравнению с 7 месяцами 2017 года на 32,1% и составил 3,4 млн тонн. Доходы от экспорта чугуна выросли еще существеннее — на 44,5% до порядка 1,2 млрд долларов.

    Ферросплавов за январь-июль было вывезено 470,1 тыс. тонн (+6,4% к уровню 7 месяцев 2017 года) на сумму 792,4 млн долларов (+8,1%).

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