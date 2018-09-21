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    • Экспорт цветных металлов

    21.09.2018

    • По итогам 7 месяцев 2018 года объем российского экспорта необработанного алюминия увеличился на 2,7% по сравнению с аналогичным передом 2017 года и составил 1,8 млн тонн. В стоимостном выражении, по данным ФТС РФ, экспорт вырос на 12,7% – до 3,2 млрд долларов.

    Рафинированной меди и необработанных медных сплавов за отчетный период года отгрузили 380 тыс. тонн – на 20% больше, чем в январе-июле 2017 года. В денежном выражении их экспорт вырос более значительно – на 41,1% до 2,5 млрд долларов.

    Необработанного никеля по итогам 7 месяцев 2018 года было вывезено на 5,6% меньше, чем за тот же период в 2017 году, его объем составил 77,1 тыс. тонн. Доходы от экспорта необработанного никеля в отчетном периоде, напротив, выросли на 38,3% до 1,1 млрд долларов.

    В июле 2018 года, по данным Лондонской биржи металлов, средняя стоимость алюминия составила 2,098 тыс. долларов за тонну – (+10,2% к июлю 2017 и -6,3% к июню 2018), меди – 6,248 тыс. долларов за тонну (+4,5% к июлю 2017 и -10,1% к июню 2018), никеля – 13,772 тыс. долларов за тонну (+45,3% к июлю 2017 и -8,9% к июню 2018).

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