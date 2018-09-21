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    • Слоты вместо собственного сервиса

    21.09.2018

    • Evergreen заменит собственный сервис East Black Sea Service (EBS) слотами на сервисе Black Sea Express (BSX), которым оперируют Arkas Line и Hapag-Lloyd, сообщает Dynamar со ссылкой на Alphaliner.

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