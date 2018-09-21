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    • Распоряжение о нулевой ставке

    21.09.2018

    • На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 19 сентября 2018 года №1981-р «О внесении в Госдуму законопроекта об уточнении порядка применения нулевой ставки НДС резидентами территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток».

    Согласно справке к документу, поект федерального закона «О внесении изменений в статью 165 Налогового кодекса Российской Федерации» внесен Минвостокразвития России.

    Статьей 164 Налогового кодекса установлен исчерпывающий перечень случаев, при которых налогообложение по налогу на добавленную стоимость производится по ставке 0%. Одним из них является реализация товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, при условии предоставления документов, предусмотренных статьёй 165 Налогового кодекса. Статьей 165 Налогового кодекса определены документы, которые должны предоставляться резидентом особой экономической зоны и участником свободной экономической зоны.

    Федеральными законами от 29 декабря 2014 года №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и от 13 июля 2015 года №212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» предусмотрена возможность помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны резидентами территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток. При этом в статью 165 Налогового кодекса соответствующие изменения в связи с принятием этих законов внесены не были.

    Возникший правовой пробел затрудняет применение налоговой ставки 0% по НДС резидентам территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток в случае помещения ими товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

    В целях устранения этого правового пробела законопроектом предлагается расширить перечень документов, представляемых налогоплательщиками для применения налоговой ставки 0% по НДС, при помещении ими товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

    Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 13 сентября 2018 года.

    Распоряжение

     

     

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