Полная автономия

Группа Volvo разработала систему автономного электротранспорта для перевозок грузов. Ее основными составляющими являются электромобили, соединенные по беспроводной связи с центром управления.

Участие водителей не предусмотрено. Центр управления ведет мониторинг параметров, таких как местонахождение автомобиля, его загрузка, степень заряда батареи, и с учетом всех данных обеспечивает оптимальную координацию всего парка и эффективное распределение транспорта и грузопотоков.

По мнению специалистов Volvo, такая система наиболее эффективна тогда, когда применяется в условиях коротких расстояний перевозки, интенсивных грузопотоков и необходимости четкого соблюдения графика – например, между логистическими хабами.

Впервые новая системы была представлена в сентябре этого года на Инновационном саммите Volvo Group в Берлине. Развивать ее компания намерена усиленными темпами – и в сотрудничестве с заинтересованными клиентами.