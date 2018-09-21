Полная автономия

Информационно-аналитическое агентство

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    21.09.2018

    • Группа Volvo разработала систему автономного электротранспорта для перевозок грузов. Ее основными составляющими являются электромобили, соединенные по беспроводной связи с центром управления.

    Участие водителей не предусмотрено. Центр управления ведет мониторинг параметров, таких как местонахождение автомобиля, его загрузка, степень заряда батареи, и с учетом всех данных обеспечивает оптимальную координацию всего парка и эффективное распределение транспорта и грузопотоков.

    По мнению специалистов Volvo, такая система наиболее эффективна тогда, когда применяется в условиях коротких расстояний перевозки, интенсивных грузопотоков и необходимости четкого соблюдения графика – например, между логистическими хабами.

    Впервые новая системы была представлена в сентябре этого года на Инновационном саммите Volvo Group в Берлине. Развивать ее компания намерена усиленными темпами – и в сотрудничестве с заинтересованными клиентами.

     

     

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