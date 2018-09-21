Под одним брендом

C 1 октября три региональные перевозчика в составе Maersk – MCC, Sealand и Seago Line – будут работать под единым брендом: Sealand – A Maersk Company.

Sealand – A Maersk Company продолжит работать как отдельная компания независимо от Maersk, ее оргструктура, состоящая из трех региональных команд, подчиняющихся региональным CEO, останется без изменений, сообщили SeaNews в компании.

«Наши клиенты по-прежнему будут иметь дело с теми же опытными и заинтересованными профессионалами в представительствах на местах, поскольку мы сохраняем оргструктуру на региональном уровне», – пояснил Сорен Кастбак, CEO Seago Line, который в будущем будет CEO региона Европа и Средиземноморье в Sealand – A Maersk Company.

Три региональных бренда, работающие в Азии, Северной и Южной Америке и Европе, – MCC, Sealand и Seago Line – имеют много общего, у них одни ценности, отмечают в компании.

В Maersk рассчитывают, что ребрендинг упростит жизнь как клиентам – за счет единого бренда и более прозрачной линейки продуктов, так и самой компании, которая сможет сфокусировать маркетинг и развивать один бренд на основе одной цифровой платформы.