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    • Под одним брендом

    21.09.2018

    • C 1 октября три региональные перевозчика в составе Maersk – MCC, Sealand и Seago Line – будут работать под единым брендом: Sealand – A Maersk Company.

    Sealand – A Maersk Company продолжит работать как отдельная компания независимо от Maersk, ее оргструктура, состоящая из трех региональных команд, подчиняющихся региональным CEO, останется без изменений, сообщили SeaNews в компании.

    «Наши клиенты по-прежнему будут иметь дело с теми же опытными и заинтересованными профессионалами в представительствах на местах, поскольку мы сохраняем оргструктуру на региональном уровне», – пояснил Сорен Кастбак, CEO Seago Line, который в будущем будет CEO региона Европа и Средиземноморье в Sealand – A Maersk Company.

    Три региональных бренда, работающие в Азии, Северной и Южной Америке и Европе, – MCC, Sealand и Seago Line – имеют много общего, у них одни ценности, отмечают в компании.

    В Maersk рассчитывают, что ребрендинг упростит жизнь как клиентам – за счет единого бренда и более прозрачной линейки продуктов, так и самой компании, которая сможет сфокусировать маркетинг и развивать один бренд на основе одной цифровой платформы.

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