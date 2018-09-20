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    • Из Мурома в Египет в контейнерах

    20.09.2018

    • 15 сентября филиал ПАО «ТрансКонтейнер» в Нижнем Новгороде отправил первый поезд со станции Муром 1 Горьковской железной дороги назначением на станцию Автово-эксп. Октябрьской железной дороги с дальнейшей отправкой в Египет.

    Как рассказали SeaNews в компании, в составе было 124 TEU с клееной фанерой производства ЗАО «Муром». Тестовый поезд прибыл на станцию назначения 19 сентября. Формирование второго поезда запланировано на октябрь.

    Планируется, что отправки по этому маршруту будут осуществляться на регулярной основе дважды в месяц. При наличии спроса будут приниматься грузы и других грузоотправителей.

    «ТрансКонтейнер» обеспечивает полный комплекс услуг включая доставка контейнеров автотранспортом со склада на станцию, терминальные услуги, погрузо-разгрузочные работы, предоставление вагона для перевозки контейнеров, транспортировку контейнеров по железной дороге и оформление всех необходимых документов.

    Маршрут из Мурома был организован в рамках работы по увеличению доли контейнеризации в регионе и переключению дополнительных объемов с альтернативных видов транспорта.

    «Мы начали работу с ЗАО «Муром» с точечных отправок, поэтому имели возможность детально изучить все потребности клиента, проработать сложности, которые возникают в процессе организации подобных перевозок. Данный транспортный продукт мы сформировали с учетом всех пожеланий ЗАО «Муром» и уже имеющего опыта сотрудничества. Конкурентная стоимость, гарантированный срок доставки и высокое качество обслуживания являются бесспорными преимуществами данного сервиса в сравнении с предложениями альтернативных компаний», – сказал директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге Анатолий Каринский.

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