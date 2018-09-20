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    • 10 млрд дивидендов

    20.09.2018

    • Совет директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» на своем заседании 3 сентября принял решение рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2018 года в денежной форме в размере 10 000 004 312 рублей 73 копейки.

    100 млн рублей из этой суммы предлагается выплатить за счет чистой прибыли НМТП за полугодие 2018 года и 9,9 млрд – за счет нераспределенной прибыли за 2017 год.

    Таким образом, размер дивиденда на одну акцию составит 0,519216 рубля.

     

     

     

     

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