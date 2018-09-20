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    • Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 38 2018

    20.09.2018

    • Ситуация такая же, как и на предыдущей неделе, судовладельцы предпочитают выжидать, в то время как рынок продолжает расти. 

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