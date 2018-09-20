Новый 15-тысячник Hapag-Lloyd

В порту Роттердам прошла церемония имянаречения контейнеровоза Hapag-Lloyd «Al Jmeliyah» – по-арабски «Прекрасная».

Судно вместимостью 15 тыс. TEU было построено в 2016 году на верфи Hyundai Samho Heavy Industries по заказу UASC, сделку по слиянию с которой Hapag-Lloyd закрыл в мае 2017 года.

«Al Jmeliyah» – одно из 17 судов Hapag-Lloyd, которые могут работать на сжиженном природном газе.

Судно занято на сервисе FE4, в ротацию входят порты Роттердам, Гамбург, Антверпен, Саутгамптон, Янтьян, Шанхай, Пусан и Нинбо.

Всего у Hapag-Lloyd работает Роттердам на 19 сервисах на Юго-Восточную Азию, Южную Америку, Австралию, США, Пакистан, Индию, Южную Африку, Карибы и Скандинавию. Судозаходы в порт делают 50 судов компании.

В прошлом году контейнерооборот линии через Роттердам составил более 424 тыс. контейнеров.