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    • Контейнерооборот Украины

    20.09.2018

    • Контейнерооборот портов Украины по итогам 8 месяцев 2018 года составил более 528,5 тыс. TEU. Это на 40,8% больше, чем было обработано за аналогичный период прошлого года.

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