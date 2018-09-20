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    • Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ

    20.09.2018

    • Грузооборот портов Дальневосточного региона в июле 2018 года вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 4%. Практически по всем направлениям отм

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