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    • В Антверпене бастовали лоцманы

    20.09.2018

    • Профсоюз фламандских лоцманов провел забастовку. По информации местных источников, лоцманы протестовали против планов правительства Фландрии урезать социальные льготы и бонусы, в частности, это касалось отпусков и оплаты больничных.

    Как сообщает The Loadstar, забастовка началась в 7 вечера в понедельник. По разным данным, во вторник на подходах к порту скопилось около 30-40 судов, ожидая возможности зайти.

    Часть линий, по данным The Loadstar, перенаправили суда в Роттердам, в отдельных случаях к проводке привлекали голландских лоцманов.

    В пятницу к забастовке собирались присоединиться другие гражданские служащие, но, как стало известно, лоцманы акцию протеста прекратили.

    Анонимные источники оценивают материальный ущерб от забастовки как «значительный», а репутационный – как «огромный».

     

     

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