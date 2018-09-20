В Антверпене бастовали лоцманы

Профсоюз фламандских лоцманов провел забастовку. По информации местных источников, лоцманы протестовали против планов правительства Фландрии урезать социальные льготы и бонусы, в частности, это касалось отпусков и оплаты больничных.

Как сообщает The Loadstar, забастовка началась в 7 вечера в понедельник. По разным данным, во вторник на подходах к порту скопилось около 30-40 судов, ожидая возможности зайти.

Часть линий, по данным The Loadstar, перенаправили суда в Роттердам, в отдельных случаях к проводке привлекали голландских лоцманов.

В пятницу к забастовке собирались присоединиться другие гражданские служащие, но, как стало известно, лоцманы акцию протеста прекратили.

Анонимные источники оценивают материальный ущерб от забастовки как «значительный», а репутационный – как «огромный».