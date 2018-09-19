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    • Экспорт и импорт зерновых

    19.09.2018

    • Россия по итогам января-июля 2018 года экспортировала порядка 23,1 млн тонн пшеницы и меслина, что 80,4% больше показателя 2017 года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых вырос на 84,7% – до 4,2 млрд долларов.

    Отметим, что в июле экспорт пшеницы и меслина составил 3,8 млн тонн – это на 78,1% больше показателя предыдущего месяца.  

    Одновременно с этим импортные поставки пшеницы в Россию выросли на 37% – до 212,9 тыс. тонн. В денежном выражении импорт пшеницы увеличился на 34,7% и составил 32,2 млн долларов.

    Существенно снизился импорт ячменя – на 93,9% до 6,9 тыс. тонн, кукурузы также уменьшился – на 10,9% до 34,5 тыс. тонн. В стоимостном выражении поставки ячменя в РФ упали на 95,2% до 1,2 млн долларов, кукурузы – на 7,6% до 126,6 млн долларов.

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